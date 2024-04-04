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Новости 13:12

На "Кинопоиск" составили два протокола из-за контента с ЛГБТ*

фото ЗакС политика На "Кинопоиск" составили два протокола из-за контента с ЛГБТ*

Таганский суд Москвы с разницей в день зарегистрировал два административных протокола из-за возможного распространения ЛГБТ*-контента сервисом "Кинопоиск", следует из информации на сайте суда. Первое дело касается распространения среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ), второе — пропаганды нетрадиционных отношений в интернете (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ).

Протоколы были зарегистрированы судом 2 и 3 апреля соответственно. Даты судебных заседаний по ним пока не назначены.

Что именно послужило причиной для административного производства, неизвестно. Статья о распространении ЛГБТ*-контента среди несовершеннолетних, как правило, применяется в отношении стримингов из-за неверно указанной возрастной маркировки.

Ранее Приморский суд Петербурга оштрафовал сервис Okko на один миллион рублей за демонстрацию сериалов с неверной возрастной маркировкой.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ; Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру


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