Сервис Okko получил миллионный штраф за показ сериалов с ЛГБТ* без надлежащей маркировки

Приморский районный суд оштрафовал юрлицо сервиса Okko за демонстрацию сериалов с ЛГБТ*-контентом без необходимой в этом случае возрастной маркировки (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ). Как уточнили 29 марта в объединенной пресс-службе судов, показ сопровождался маркировкой "16+", меж тем как подобный контент запрещен к просмотру несовершеннолетним.

Претензии к сервису возникли из-за демонстрации таких сериалов, как "Анника", "Единственный" и "Мой мертвый бывший". В первом из них заметили рассуждения о ЛГБТ* и поцелуй, во втором надзорному ведомству не понравилась сцена с поглаживанием рук.

""Мой мертвый бывший" подвел каминг-аутом героини Бетани Фаулер", — добавили в судебной пресс-службе.

Суд назначил ООО "ОККО" штраф в размере одного миллиона рублей. Двумя месяцами ранее сервис получил аналогичный штраф за показ фильма "Афера столетия" без надлежащей маркировки.

На прошлой неделе Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ; Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру