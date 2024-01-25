Приморский райсуд оштрафовал Okko за показ фильма с неверной возрастной маркировкой

Владелец сервиса Okko получил в Петербурге миллионный штраф за показ киноленты с неправильной возрастной маркировкой, что посчитали распространением среди несовершеннолетних информации о ЛГБТ* (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ). Соответствующее решение огласил Приморский районный суд.

Претензии к ООО "ОККО" возникли из-за показа кинокартины "Афера столетия" с маркировкой "16+". В фильме обнаружили девять эпизодов демонстрации "нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений", передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд признал сервис виновным и назначил штраф в размере одного миллиона рублей. Это минимальная величина взыскания для юридических лиц по вмененной компании статье.

Стоит отметить, что это не первый случай взыскания миллиона рублей с Okko по статье о распространении среди несовершеннолетних картин с демонстрацией ЛГБТ*. До этого подобное разбирательство в Приморском суде проходило в августе 2023 года.

В конце ноября Верховный суд признал международное движение ЛГБТ* экстремистским и запретил на территории России. Иск с требованием об этом подавало Министерство юстиции.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру