Петербург лидирует среди регионов по наименьшей доле граждан за чертой бедности

Самый низкий процент населения за чертой бедности среди регионов России зафиксировали в Петербурге – 3,2%, сообщило 22 июня РИА Новости со ссылкой на собственное исследование. При этом в рейтинге регионов России с самыми высокими доходами населения за 2025 год Петербург занял восьмое место. Возглавили список Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Среди регионов СЗФО в десятку лидеров рейтинга вошла Мурманская область. Она оказалась на седьмом месте. Ленинградская область заняла 25-ю строчку рейтинга.

Составители списка учитывали отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В Петербурге показатель составил 2,66. Общероссийский показатель - 2,19.

Карелия в рейтинге по отношению доходов населения к стоимости товаров и услуг заняла 15-е место, Коми - 14-е, Архангельская область - 29-е, Новгородская - 43-е, Псковская - 49-е. Среди регионов СЗФО рейтинг замкнули Калининградская и Вологодская области. Они заняли 54-е и 60-е места соответственно. На последних строчках рейтинга оказались Карачаево-Черкесия, Тыва и Ингушетия.

По итогам 2025 года число россиян, живущих за чертой бедности, составило 6,7%, что на 0,4% ниже показателя за 2024 год. Наибольшее снижение уровня бедности населения зафиксировали в Карачаево-Черкесии, Бурятии и Забайкальском крае. Составители рейтинга прогнозируют продолжение роста дохода россиян в 2026 году. При этом в информагентстве отметили, что разница в показателях между регионами существенна.

В июне информагентство также составило список регионов с лучшим социально-экономическим положением. Петербург занял второе место, уступив только Москве. Ленобласть оказалась на седьмом месте.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру