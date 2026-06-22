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Новости 22 июня 2026, 12:33

Петербург лидирует среди регионов по наименьшей доле граждан за чертой бедности

фото ЗакС политика Петербург лидирует среди регионов по наименьшей доле граждан за чертой бедности

Самый низкий процент населения за чертой бедности среди регионов России зафиксировали в Петербурге – 3,2%, сообщило 22 июня РИА Новости со ссылкой на собственное исследование. При этом в рейтинге регионов России с самыми высокими доходами населения за 2025 год Петербург занял восьмое место. Возглавили список Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Среди регионов СЗФО в десятку лидеров рейтинга вошла Мурманская область. Она оказалась на седьмом месте. Ленинградская область заняла 25-ю строчку рейтинга. 

Составители списка учитывали отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В Петербурге показатель составил 2,66. Общероссийский показатель - 2,19.

Карелия в рейтинге по отношению доходов населения к стоимости товаров и услуг заняла 15-е место, Коми - 14-е, Архангельская область - 29-е, Новгородская - 43-е, Псковская - 49-е. Среди регионов СЗФО рейтинг замкнули Калининградская и Вологодская области. Они заняли 54-е и 60-е места соответственно. На последних строчках рейтинга оказались Карачаево-Черкесия, Тыва и Ингушетия.

По итогам 2025 года число россиян, живущих за чертой бедности, составило 6,7%, что на 0,4% ниже показателя за 2024 год. Наибольшее снижение уровня бедности населения зафиксировали в Карачаево-Черкесии, Бурятии и Забайкальском крае. Составители рейтинга прогнозируют продолжение роста дохода россиян в 2026 году. При этом в информагентстве отметили, что разница в показателях между регионами существенна.

В июне информагентство также составило список регионов с лучшим социально-экономическим положением. Петербург занял второе место, уступив только Москве. Ленобласть оказалась на седьмом месте. 

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


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