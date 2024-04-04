Суд в Петербурге огласил приговор жителю Коми по делу об оправдании терроризма

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор жителю Коми Николаю Фарафонову* по делу о публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Как сообщили 4 апреля в объединенной пресс-службе судов Петербурга, фигуранту назначили шесть лет лишения свободы.

Фарафонову* вменяли публикацию постов в Telegram-канале "Циничный комяк" с целью "побудить неограниченный круг лиц к осуществлению террористической деятельности", передает судебная пресс-служба. Речь идет о публикациях от 23 и 24 сентября 2022 года, в которых следствие увидело призывы к терроризму и устрашающим действиям.

Также подсудимому инкриминировали написание комментария во "ВКонтакте" под постом про жительницу Коми, арестованную по делу о попытке поджога военкомата.

Подсудимый вину не признал. Также он заявил, что не разделяет экстремистских взглядов.

Суд приговорил Фарафонова* к шести годам колонии общего режима. Также ему запретили администрировать сайты и каналы в течение трех лет.

О возбуждении уголовного дела против жителя Коми стало известно в сентябре прошлого года.

*Росфинмониторинг внес Николая Фарафонова в реестр террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру