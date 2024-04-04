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Новости 17:49

Управляющая компания "Эталон Сервис" проиграла суд антимонопольщикам

фото ЗакС политика Управляющая компания "Эталон Сервис" проиграла суд антимонопольщикам

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы выиграло дело у управляющей компании "Эталон Сервис", которая ранее не согласилась с позицией чиновников относительно одного из конкурсов на обслуживание домов.

Компания считала, что торги с ее участием прошли некорректно: ее отстранили от участия, сославшись на большую кредиторскую задолженность. Антимонопольщики, а вслед за ними суды трех инстанций установили, что она составила 83,44% от стоимости активов за последний отчетный период. Между тем правила гласят проведения госзакупок гласят, что у участника конкурса задолженность не должна превышать 70%.

Представители "Эталон Сервиса" в своем иске указали, что организатор торгов представил неверные вычисления и на этом основании не дал их компании участвовать в конкурсе. Однако в итоге нарушений в действиях организатора не обнаружили, а жалобу сочли необоснованной.

Фото: ЗАКС.Ру


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