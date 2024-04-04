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Новости 18:05

В Петербурге из-за взяток на 6,5 млн рублей будут судить экс-сотрудника "Мостотреста"

фото ЗакС политика В Петербурге из-за взяток на 6,5 млн рублей будут судить экс-сотрудника "Мостотреста"

В Красногвардейский районный суд Петербурга направили коррупционное дело бывшего начальника управления механизации ГБУ "Мостотрест" Александра Албина, о чем сообщает прокуратура.

Бывшего госслужащего преследуют по делу о крупных взятках с их вымогательством. Преступления, по версии следствия, совершались организованной группой и по предварительному сговору, что квалифицировано как пп. "а", "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК.

Согласно материалам дела, Албин и его подчиненный ежемесячно платил сотрудникам завышенные премии, требуя обратно часть от этих начислений. В их схему было вовлечено 23 сотрудников учреждения. Таким образом Албин незаконно обогатился на сумму 6,5 млн рублей.

На данный момент собственность фигуранта, проведшего почти семь месяцев под домашним арестом, арестована.

Фото: ЗАКС.Ру


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