Суд закрыл ресторан Ezo Izakaya на Большой Конюшенной

После проверки Роспотребнадзора суд в Петербурге на месяц приостановил работу ресторана Ezo Izakaya, расположенного на углу Большой Конюшенной улицы и Волынского переулка.

Постановление вынесли в соответствии со ст. 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), передает объединенная пресс-служба городских судов. Таким образом Дзержинский районный суд привлек к ответственности ООО "РЭТ", владеющее предприятием общепита.

Множественные нарушения были зафиксированы во время инспекции 18 марта. Сотрудники ресторана смешивали потоки грязной и продезинфицированной посуды, замораживали готовые блюда для дальнейшей реализации и задействовали продукты без указания времени вскрытия упаковки.

Кроме того, спустя два дня после проверки было установлено, что ночной шум от работы заведения превышает допустимые значения. Последнее обстоятельство представителями ООО на заседании признано не было.

Фото: ЗАКС.Ру