Доцент Бураков сообщил об увольнении из вуза после штрафа за дискредитацию армии

Доцент петербургского госуниверситета путей сообщения (ПГУПС) Дмитрий Бураков подписал заявление об увольнении из вуза, сообщила вечером 4 апреля "Фонтанка". По его словам, трудовой договор был расторгнут по соглашению сторон.

"От ректора поступил запрет даже перенести этот процесс на пятницу", — заявил он и добавил, что в случае отказа ему грозило увольнение по инициативе работодателя. "Правда, не ясно, какой конкретно пункт был бы использован", — уточнил преподаватель.

В комментарии MR7 Бураков связал увольнение с ранее назначенным ему штрафом по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ). По утверждению доцента, в руководстве вуза заявили о несовместимости его взглядов с ценностями, которые ПГУПС "должен прививать своим студентам".

Бураков был задержан вечером 2 апреля из-за материалов на личной странице во "ВКонтакте". На следующий день Ленинский суд Петербурга оштрафовал его на 30 тысяч рублей, призвав виновным в дискредитации армии.

Фото: ЗАКС.Ру