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Новости 18:57

Доцент Бураков сообщил об увольнении из вуза после штрафа за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Доцент Бураков сообщил об увольнении из вуза после штрафа за дискредитацию армии

Доцент петербургского госуниверситета путей сообщения (ПГУПС) Дмитрий Бураков подписал заявление об увольнении из вуза, сообщила вечером 4 апреля "Фонтанка". По его словам, трудовой договор был расторгнут по соглашению сторон.

"От ректора поступил запрет даже перенести этот процесс на пятницу", — заявил он и добавил, что в случае отказа ему грозило увольнение по инициативе работодателя. "Правда, не ясно, какой конкретно пункт был бы использован", — уточнил преподаватель.

В комментарии MR7 Бураков связал увольнение с ранее назначенным ему штрафом по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ). По утверждению доцента, в руководстве вуза заявили о несовместимости его взглядов с ценностями, которые ПГУПС "должен прививать своим студентам".

Бураков был задержан вечером 2 апреля из-за материалов на личной странице во "ВКонтакте". На следующий день Ленинский суд Петербурга оштрафовал его на 30 тысяч рублей, призвав виновным в дискредитации армии.

Фото: ЗАКС.Ру


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