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Новости 20:05

Штаб Надеждина начал сбор донатов для закрытия долгов перед сборщиками подписей

фото ЗакС политика Штаб Надеждина начал сбор донатов для закрытия долгов перед сборщиками подписей

Федеральный штаб политика Бориса Надеждина объявил о начале сбора пожертвований, необходимых для того, чтобы рассчитаться с участниками его предвыборной кампании. Читателям Telegram-канала "Надеждин" в очередной раз напомнили о "самой яркой подписной кампании" в новейшей истории России.

"Это огромная победа. Но любая победа имеет свою цену", - говорится в сообщении.

Спустя два месяца в штабе признались, что не уложились в бюджет. В итоге без обещанных выплат остались как сотрудники штабов, так и сборщики подписей. В произошедшем Надеждин и его команда винят Центризбирком, который после отказа в регистрации политика кандидатом в президенты заблокировал его избирательный счет.

Напомним, что Надеждина не допустили до выборов, забраковав часть подписей. При этом, по утверждению несостоявшегося участника президентской гонки, он собрал в два с лишним раза подписей, чем того требует законодательство о выборах.

Фото: ЗАКС.Ру


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