Штаб Надеждина начал сбор донатов для закрытия долгов перед сборщиками подписей

Федеральный штаб политика Бориса Надеждина объявил о начале сбора пожертвований, необходимых для того, чтобы рассчитаться с участниками его предвыборной кампании. Читателям Telegram-канала "Надеждин" в очередной раз напомнили о "самой яркой подписной кампании" в новейшей истории России.

"Это огромная победа. Но любая победа имеет свою цену", - говорится в сообщении.

Спустя два месяца в штабе признались, что не уложились в бюджет. В итоге без обещанных выплат остались как сотрудники штабов, так и сборщики подписей. В произошедшем Надеждин и его команда винят Центризбирком, который после отказа в регистрации политика кандидатом в президенты заблокировал его избирательный счет.

Напомним, что Надеждина не допустили до выборов, забраковав часть подписей. При этом, по утверждению несостоявшегося участника президентской гонки, он собрал в два с лишним раза подписей, чем того требует законодательство о выборах.

Фото: ЗАКС.Ру