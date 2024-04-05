Мурманский губернатор Чибис записал первое видеообращение после нападения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, которого накануне ударили ножом в живот, записал видеообращение из больничной палаты вскоре после успешно проведенной операции. Первым делом он поблагодарил врачей, которые, с его точки зрения, сделали все быстро, четко и правильно. После этого чиновник озвучил свои дальнейшие планы.

"Ну и конечно всем вам за то, что переживаете и поддерживаете, спасибо огромное. Сейчас буду восстанавливаться - и дальше в бой, только вперед. Все будет хорошо", - произнес Чибис на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Нападение на главу региона случилось после его встречи с жителями Апатит в местном доме культуры. Злоумышленника задержали, при задержании он был ранен. Глава СК Александр Бастрыкин поставил расследование инцидента на контроль.

Нынешней осенью в Мурманской области пройдут очередные губернаторские выборы.

фото: Губернатор Чибис / Telegram (скриншот видео)