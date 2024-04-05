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Новости 12:47

Суд Петербурга оставил под арестом педагога коррекционной школы по делу о побоях

фото ЗакС политика Суд Петербурга оставил под арестом педагога коррекционной школы по делу о побоях

Василеостровский районный суд Петербурга оставил без изменений решение мирового судьи в отношении учительницы коррекционной школы №4 Татьяны Жихаревой, об этом 5 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ранее мировой судья судебного участка №12 назначил учительнице десять суток ареста по делу о побоях (ст.6.1.1 КоАП РФ). Женщину обвиняют в  том, что весной 2023 года она нанесла побои ребенку. 

Сама женщина свою вину не вину не признала. Сейчас на рассмотрении находится уголовное дело по статье о побоях (ст.115 УК РФ). По решению суда учительница останется под арестом.

Также ранее сообщалось, что в Василеостровский районный суд поступили иски к школе №4 о возмещении морального вреда. Жихарева в этих делах указана как третье лицо. Истцы заявили, что дети в этом заведении подвергались физическому насилию и оскорблениям. 

Фото: ЗАКС.Ру


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