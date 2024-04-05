Врио губернатора Надежда Аксенова будет временно исполнять обязанности Чибиса

В правительстве Мурманской области рассказали, кто будет исполнять обязанности губернатора Мурманской области, об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Заниматься руководством области будет заместитель Андрея Чибиса Надежда Аксенова. В администрации уточнили, что на Аксенову возложено исполнение обязанностей из-за временной нетрудоспособности Чибиса.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о нападении на губернатора Мурманской области, об пишут "РИА Новости".

"Покушение на главу региона должно быть расследовано и будет расследовано в самые короткие сроки", – сказал Песков.

Напомним, что вечером в четверг, 4 апреля, на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали с ножом. Сейчас глава региона в больнице.

Фото: пресс-служба правительства Мурманской области