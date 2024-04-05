Журналист RusNews получил шесть лет колонии за комментарии в Telegram

Бутырский суд Москвы приговорил к шести годам колонии журналиста сетевого издания RusNews Игоря Кузнецова, о чем сообщила его редакция. Его признали виновным в склонении к массовым беспорядкам через интернет (ч. 1.1 ст. 212 УК). Своей вины он не признал. Обвинение запрашивало для него девять лет заключения.

По версии следствия и суда, житель Томска Кузнецов и его сообщники в канун думской кампании 2021 года призывали сограждан к уличной активности, оставляя комментарии в Telegram-канале "Что делать?". Каких-либо демонстраций инкриминируемые призывы за собой не повлекли.

Помимо Кузнецова в деле фигурируют десять человек, включая дизайнера и студентку ВШЭ Марию Платонову. Все они получили реальные сроки в диапазоне от 5 лет и 2 месяцев до 8 лет.

В марте Кузнецов получил условный срок по другому делу: его признали виновным в организации экстремистского сообщества (ч. 2 ст. 282.1 УК). В СИЗО его держали два с половиной года.

фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram