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Новости 14:47

Станцию "Дунайская" залило водой

фото ЗакС политика Станцию "Дунайская" залило водой

На станции фиолетовой ветки петербургского метрополитена "Дунайская" произошел потоп, об этом 5 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на горожан.

Вода заливает и платформу, и рельсы, и головы горожан. Как рассказала одна из петербурженок, вода льется с потолка как из ведра на всю территорию станции.

Другая жительница Петербурга рассказала, что на станции "Дунайская" потолок протекает систематически, однако, по ее словам, в этот раз все серьезнее, чем обычно. Она отметила, что все выглядит так, будто конструкция обвалится.

"Дунайская" была открыта в 2019 году и почти сразу на станции начались проблемы. После открытия "Дунайская" протекла.

Фото: ЗАКС.Ру


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