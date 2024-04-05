Станцию "Дунайская" залило водой

На станции фиолетовой ветки петербургского метрополитена "Дунайская" произошел потоп, об этом 5 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на горожан.

Вода заливает и платформу, и рельсы, и головы горожан. Как рассказала одна из петербурженок, вода льется с потолка как из ведра на всю территорию станции.

Другая жительница Петербурга рассказала, что на станции "Дунайская" потолок протекает систематически, однако, по ее словам, в этот раз все серьезнее, чем обычно. Она отметила, что все выглядит так, будто конструкция обвалится.

"Дунайская" была открыта в 2019 году и почти сразу на станции начались проблемы. После открытия "Дунайская" протекла.

Фото: ЗАКС.Ру