"Яблочница" из МО "Светлановское" сложила полномочия

Депутат МО "Светлановское" Софья Тимец сложила полномочия. Совет рассмотрел ее заявление на заседании 3 апреля, сообщили ЗАКС.Ру в муниципалитете. Тимец избралсь в совет МО "Светлановское" в 2019 году от партии "Яблоко".

По какой причине она решила сдать мандат неизвестно. На сообщение корреспондента ЗАКС.Ру Тимец не ответила.

Сейчас совет состоит из 19 депутатов. В сентябре 2022 года в округе прошли дополнительные выборы, в ходе которых избрали шестерых депутатов. В основном в совет прошли бюджетники из местных госучреждений.

Константин Леньков