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Муниципал 16:45

"Яблочница" из МО "Светлановское" сложила полномочия

фото ЗакС политика "Яблочница" из МО "Светлановское" сложила полномочия

Депутат МО "Светлановское" Софья Тимец сложила полномочия. Совет рассмотрел ее заявление на заседании 3 апреля, сообщили ЗАКС.Ру в муниципалитете. Тимец избралсь в совет МО "Светлановское" в 2019 году от партии "Яблоко". 

По какой причине она решила сдать мандат неизвестно. На сообщение корреспондента ЗАКС.Ру Тимец не ответила. 

Сейчас совет состоит из 19 депутатов. В сентябре 2022 года в округе прошли дополнительные выборы, в ходе которых избрали шестерых депутатов. В основном в совет прошли бюджетники из местных госучреждений.

Константин Леньков


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Тимец Софья Владиславовна
Упоминаемые персоны
Тимец Софья Владиславовна 




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