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Новости 16:49

Владельцы пострадавших машин от БПЛА на Пискаревском начали получать компенсацию

фото ЗакС политика Владельцы пострадавших машин от БПЛА на Пискаревском начали получать компенсацию

Владельцы автомобилей, которые пострадали из-за падения беспилотника на Пискаревском проспекте, получили компенсацию, об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе Красногвардейского района.

"Фонтанка.ру" со ссылкой на собственников авто пишет, что деньги петербуржцам начали поступать еще вечером в четверг, 4 апреля. 

Также жители города подтвердили, что полученные деньги соответствуют той сумме, которая указана в экспертном заключении.

В администрации района пояснили, что объясняли процедуру получения компенсации, ознакомили с результатами оценки повреждений и помогли собрать нужные документы.

Напомним, что владельцам пострадавших авто на Пискаревском проспекте от беспилотника обещали выплатить компенсацию как раз в начале апреля. 

Фото: ЗАКС.Ру


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