Владельцы пострадавших на Пискаревском от беспилотника машин получат выплаты в начале апреля

Выплаты владельцам автомобилей, пострадавших при падении беспилотного аппарата на Пискаревском проспекте 2 марта, должны будут поступить в начале следующего месяца, сообщили в администрации Красногвардейского района. Накануне там состоялась встреча собственников машин с чиновниками.

Согласно распространенному сообщению, оценкой повреждений занималась независимая компания, суммы выплат рассчитывались в индивидуальном порядке. "Выплаты владельцам транспортных средств должны поступить до конца первой недели апреля", — говорится в посте Telegram-канала "Пресс-сек Красногвардейского".

Также пресс-служба администрации распространила видеозапись с рассказом от лица собственника автомобиля, участвовавшего во встрече. "Оценочные листы получили, вопросов ни к администрации, ни к губернатору нет, если и есть — то к оценщику, конечно, как он считал и по какому коэффициенту", — произнес представленный в качестве автовладельца мужчина и поблагодарил главу города и администрацию Петербурга за помощь. Он также выразил мнение, что денег может не хватить, но "лучше хоть что-то, чем совсем ничего".

В результате падения БПЛА в Красногвардейском районе пострадали фасады и остекление стоящих поблизости домов, восемь человек обратились за врачебной помощью. Жителям поврежденных квартир пообещали выплаты в размере от 25 тысяч до 150 тысяч рублей. На прошлой неделе стало известно о завершении процедуры оценки ущерба припаркованным вблизи места происшествия автомобилям.

Фото: ЗАКС.Ру