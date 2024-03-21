Оценка ущерба машинам от падения БПЛА на Пискаревском проспекте завершена

В Петербурге завершены работы по оценке ущерба, нанесенного автомобилям при падении беспилотного аппарата на Пискаревском проспекте в начале месяца, сообщил 21 марта Telegram-канал "Пресс-сек Красногвардейского". Решение о выплатах владельцам машин примут в скором времени.

"Решение о выплатах владельцам транспортных средств, пострадавших от атаки беспилотника 2 марта, должно быть принято в ближайшее время", — говорится в опубликованном посте.

Помимо завершения процесса оценки повреждений, к настоящему времени проработан компенсации и подготовлены проекты распорядительных актов. Ожидается, что до конца недели автовладельцев уведомят о дальнейших действиях.

Как передает "Фонтанка", в общей сложности в ходе инцидента пострадали 23 автомобиля. Выплаты их владельцам будут распределяться "по степени повреждения", рассказали изданию в администрации Красногвардейского района.

Инцидент с беспилотником произошел утром 2 марта, в результате случившегося пострадали фасады и остекление в домах №№ 159к2 и 161 по Пискаревскому проспекту. За медицинской помощью обратились восемь человек, происшествие обошлось без жертв. Пострадавшим пообещали выплаты в размере от 25 тысяч до 150 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру