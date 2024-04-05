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Новости 17:15

Росприроднадзор проверяет влияние свалки на загрязнение фонтанов Петергофа

фото ЗакС политика Росприроднадзор проверяет влияние свалки на загрязнение фонтанов Петергофа

После жалоб петербуржцев на загрязнение водоподводящей системы фонтанов Петергофа Росприроднадзор инициировал проверку одной из версий случившегося. Чиновники изучают возможное вредное влияние на фонтанный комплекс со стороны свалки, находящейся в Низино. Более точное ее расположение - урочище Симогонт, примыкающее к кольцевой автодороге.

Специалисты обошли территорию свалки и водоподводящие каналы, сообщает пресс-служба ведомства. Помимо отбора проб воды, они засыпали дренажную канаву и отсыпали дамбу для непопадания грязных стоков в Старо-Петергофский канал. О результатах исследований расскажут позднее.

В этом году первоначально объявленное начало сезона фонтанов перенесли на неделю: в итоге их запустят 27 апреля.

фото: pixabay


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