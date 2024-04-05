Петербурженку заподозрили в фиктивной регистрации граждан в собственной квартире

Петербургские правоохранители задержали 32-летнюю жительницу Веселого Поселка, которую подозревают в фиктивной регистрации граждан в жилом помещении (ст. 322.2 УК).

Как сообщает региональный главк МВД, в квартире дома №17 по проспекту Большевиков были таким образом с февраля 2022 по июль 2023 года оформлены два россиянина и один иностранец. Все трое фактически не проживали по месту регистрации и не собирались этого делать. Квартира принадлежит подозреваемой.

Фигурантку уголовного дела отпустили из полиции с обязательством о явке.

В начале недели в городе задержали граждан, которых обвиняют в фиктивной регистрации не менее 80 мигрантов.

Фото: ЗАКС.Ру