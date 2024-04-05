Кабмин намерен запретить экспорт сахара до конца лета

Проект постановления Минсельхоза о запрете на экспорт сахара до 31 августа получил одобрение у подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию и защитным мерам во внешней торговле. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источники.

Документ министерства делает исключение для вывоза сахара в страны ЕАЭС, но при обязательном наличии разрешения от чиновников.

Экономическую меру, по сведениям информагентства, в феврале объясняли "беспокойством по поводу активизации поставок сахара за рубеж". Минсельхоз считает российский сахар одним из самых дешевых в мире. География поставок этого товара народного потребления за рубеж постоянно расширяется, что, в частности, было продемонстрировано в прошлом году.

По последним данным Росстата, с начала года средняя розничная цена на сахар выросла на 3,02%.

На сегодняшний день в России продолжает действовать запрет на экспорт куриного мяса и куриных яиц.

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