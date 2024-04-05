Минюст записал в иноагенты писателя Михаила Веллера*

Вечером 5 апреля Министерство юстиции обновило перечень иностранных агентов. В числе последних оказался писатель Михаил Веллер*. По мнению ведомства, он призывал к таким действиям, "результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности" страны. Отдельно отмечается, что автор "Легенд Невского проспекта" на сегодняшний день не живет в России.

Еще одним иноагентом стала предприниматель Анастасия Татулова**. Ей в вину ставятся фейки о сегодняшней России и критика военной спецоперации.

К иноагентам причислили и "Российское социалистическое движение"*** (РСД). Минюст принял во внимание организованные им митинги за рубежом.

Наконец, новый юридический статус обрели два ООО: "Большая семерка"**** и "Институт нейрокогнитивных исследований"*****. Поводом для их внесения в список стало то обстоятельство, что их основали физические лица, уже объявленные иноагентами.

*Минюст внес Михаила Веллера в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Анастасию Татулову в единый реестр иноагентов

***Минюст внес "Российское социалистическое движение" в единый реестр иноагентов

****Минюст внес ООО "Большая семерка" в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес ООО "Институт нейрокогнитивных исследований" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру