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Новости 10:10

Беглов доложил об усилении контроля в местах массового скопления людей

фото ЗакС политика Беглов доложил об усилении контроля в местах массового скопления людей

По завершении внеочередного совместного заседания Антитеррористической комиссии Петербурга и городского Оперативного штаба губернатор Александр Беглов заявил, что меры безопасности и контроль правоохранителей в публичных местах усилили. Рассказывая о новом решении, он сослался на устные предписания президента, переизбравшегося в марте на пятый срок.

"Мы принимаем дополнительные меры защиты", - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

По мнению Беглова, неприемлемо в вопросах безопасности граждан применять формальный подход.

Согласно сообщению от городского правительства, чиновники и силовики разрабатывают дополнительный комплекс антитеррористических мер.

Напомним, теракт в самом крупном российском концертном зале, расположенном в Подмосковье, случившийся 22 марта, унес жизни более 140 человек.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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