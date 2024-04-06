Беглов доложил об усилении контроля в местах массового скопления людей

По завершении внеочередного совместного заседания Антитеррористической комиссии Петербурга и городского Оперативного штаба губернатор Александр Беглов заявил, что меры безопасности и контроль правоохранителей в публичных местах усилили. Рассказывая о новом решении, он сослался на устные предписания президента, переизбравшегося в марте на пятый срок.

"Мы принимаем дополнительные меры защиты", - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

По мнению Беглова, неприемлемо в вопросах безопасности граждан применять формальный подход.

Согласно сообщению от городского правительства, чиновники и силовики разрабатывают дополнительный комплекс антитеррористических мер.

Напомним, теракт в самом крупном российском концертном зале, расположенном в Подмосковье, случившийся 22 марта, унес жизни более 140 человек.

Фото: ЗАКС.Ру