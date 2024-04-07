Володин допустил возможность увеличения штрафов за продажу вейпов детям

В России следует ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним, полагает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По мнению депутата, за подобное нарушение следует наказывать приостановкой работы магазина или же штрафами, размер которых следует увеличить относительно нынешних.

"Правильно будет ввести более эффективное наказание для безответственных предпринимателей, например в виде приостановления работы торговой точки, а также увеличить штрафы за нарушение закона до размеров, которые побудят не продавать вейпы несовершеннолетним", — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер нижней палаты также поинтересовался мнением подписчиков касательно озвученной им идеи.

Запрет продажи вейпов несовершеннолетним вступил в силу с 1 июня 2023 года. По мнению Володина, правоприменительная практика за прошедшее время показала, что не все продавцы готовы следовать закону. При этом существующие виды наказания для нарушителей невелики относительно возможной прибыли, считает он.

Фото: duma.gov.ru