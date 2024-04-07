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Новости 13:55

В Петербурге осмотрели полторы сотни зданий после сообщений лжеминеров

фото ЗакС политика В Петербурге осмотрели полторы сотни зданий после сообщений лжеминеров

В минувшую субботу сотрудники полиции осмотрели 153 здания после сообщений о якобы заложенных в них бомбах, сообщила 7 апреля "Фонтанка". Ни в одном из этих случаев поступившая информация не нашла подтверждения.

По информации издания, сообщения лжеминеров поступали в организации как на электронную почту, так и по телефону. К осмотру объектов привлекли почти сотню правоохранителей, по одному из адресов пришлось эвакуировать около тысячи человек.

Силовикам удалось установить один из номеров, с которого поступило сообщение о минировании. Как выяснилось, он принадлежит 20-летнему жителю Гатчины. В отделе полиции молодой человек заявил о непричастности к произошедшему и о том, что не знает, кто мог использовать его телефон.

Ранее в Петергофе на двух школьников завели уголовное дело из-за сообщения о бомбе в лицее, где они обучаются. В полиции полагают, что один из них может быть причастен к двум подобным эпизодам.

Фото: ЗАКС.Ру


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