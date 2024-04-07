Работы на Охтинском мысу спровоцировали обращения в ГАТИ и Госстройнадзор

Жительница Петербурга Алла Замкова обратилась в Государственную административно-техническую инспекцию (ГАТИ) и в Госстройнадзор в связи с появлением тяжелой строительной техники на Охтинском мысу. Активистка потребовала призвать к ответственности виновных в проведении земельных работ без ордера.

Сообщение о проведении работ на участке появилось в сообществе "Спасем Охтинский мыс!" вечером 5 апреля. "Рабочие вырубают древесную поросль, ездит экскаватор", — говорилось в посте. На следующий день градозащитники заявили о проведении на мысу "масштабных земляных работ" с участием экскаватора, строительного крана и большегрузов.

В воскресенье Замкова опубликовала в сообществе пост с рассказом о направленных в ГАТИ и Госстройнадзор обращениях. Активистка уведомила службы о появлении тяжелой техники и отдельно обратила внимание на то, что для этого участка не выдавался ордер на производство земляных работ. На объекте разрешено лишь размещение "временных инженерных коммуникаций, а также материалов, оборудования, некапитальных строений, сооружений, используемых для производства работ", отметила она.

Земляные работы на мысу угрожают историческому наследию на его территории, полагает активистка.

"По проекту строительства до начала работ территория ОКН [объекта культурного наследия. — ЗАКС.Ру] должна быть засыпана слоем песка во избежание разрушения археологического памятника. Ничего этого нет. Как нет и колесомоек при выезде с участка", — говорится в размещенном Замковой тексте обращения.

Градозащитница попросила ГАТИ и Госстройнадзор "призвать к ответственности тех, кто ведет земляные работы без ордера и без уведомления соответствующих органов".

На Охтинском мысу археологи обнаружили остатки крепостей Ландскрона и Ниеншанц, а также стоянку человека времен неолита. На участке "Газпромнефть" планирует возвести общественно-деловой центр. Строительная техника там появляется не впервые.

Фото: Спасем Охтинский мыс! / "ВКонтакте"