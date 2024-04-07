Минздрав: Почти сто человек обратились к медикам из-за паводка в Орске

Немногим менее ста человек обратились за медицинской помощью в связи с затоплением в Орске Оренбургской области, сообщил 7 апреля помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Девяти пострадавшим потребовалась госпитализация.

"За медицинской помощью в связи ситуацией в Орске обратилось 99 человек, в том числе 18 детей, из них шесть взрослых и трое детей госпитализированы — их состояние не вызывает опасений. Остальным помощь оказана амбулаторно", — приводит слова чиновника ТАСС.

Всего в Оренбургской области затоплены свыше шести тысяч жилых домов, передает заявление главы МЧС Александра Куренкова пресс-служба ведомства. "Эвакуировано более четырех тысяч человек, в том числе 885 детей", — сообщил министр.

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер заявил, что пик паводка ожидается на следующей неделе. Согласно озвученному им прогнозу, этого следует ждать 10 апреля.

Затоплению Орска предшествовали прорывы дамбы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Фото: МЧС России / "ВКонтакте" (скриншот видео)