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Прокуратура проверит РЖД из-за смерти рабочего в Металлострое

фото ЗакС политика Прокуратура проверит РЖД из-за смерти рабочего в Металлострое

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила 7 апреля о начале проверки в связи со смертельным травмированием рабочего на территории депо в поселке Металлострой. Смерть произошла после возгорания самоходного коленчатого подъемника.

О возгорании на территории депо в Локомотивном проезде сообщили в воскресенье днем в региональном ГУ МЧС. Позже в транспортной прокуратуре оповестили о смерти пострадавшего.

Из распространенного надзорным ведомством сообщения следует, что проверка организована в связи со смертельным травмированием рабочего и с возгоранием в депо.

"Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение требований безопасности на объектах Северо-Западной дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД" и ООО "ВСМ-Сервис", даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры", — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно о гибели рабочего в шахте коричневой ветки петербургского метрополитена.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram


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