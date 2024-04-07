При строительстве метро в Петербурге погиб рабочий

В Кировском районе Петербурга при строительстве метрополитена погиб рабочий, сообщила 7 апреля "Фонтанка". Трагедия случилась в субботу днем в шахте коричневой линии подземки.

Об инциденте сообщил бригадир. В "Метрострое Северной столицы" (МССС) заявили, что погибший был сотрудником субподрядной организации. По информации телеканала "78", ему было 43 года.

"Обстоятельства уточняются. Компания окажет всестороннее содействие в этом, организует внеплановые проверки на всех объектах", — передает "Фонтанка" полученный в МССС комментарий. В компании выразили соболезнования близким погибшего.

В конце 2023 года метростроевец пострадал при падении в котлован на станции "Горный институт". Незадолго до того в Петербурге возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего при проведении инженерных работ в Невском районе.

Фото: Метрострой Северной столицы — мы строим метро! / Telegram