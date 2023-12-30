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Новости 12:54

Один из строителей станции "Горный институт" пострадал при падении в котлован

фото ЗакС политика Один из строителей станции "Горный институт" пострадал при падении в котлован

На Васильевском острове получил травмы рабочий, участвующий в строительстве станции метро "Горный институт". Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на экстренные службы.

24-летний мужчина из-за последствий непогоды потерял равновесие и рухнул в котлован, сломав позвоночник и получив черепно-мозговую травму. Полученные им серьезные повреждения потребовали госпитализации.

На этой неделе вице-губернатор Николай Линченко рассказал о планах Смольного открыть "Горный институт" к 1 сентября следующего года. Ожидается, что в первое время строящуюся "Театральную", расположенную между "Горным институтом" и "Спасской", поезда будут проезжать без остановки как станцию-"призрак".

Фото: ЗАКС.Ру


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