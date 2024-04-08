В Петербурге полиция проверила полторы тысячи иностранцев в ходе рейда

На прошедших выходных полиция провела рейд на дорогах при въезде в Петербург. В ходе устроенных мероприятий сотрудники правопорядка проверили пять тысяч человек, сообщили 8 апреля в ГУ МВД по региону.

"Наряды полиции были выставлены на основных трассах на въезде в Санкт-Петербург. В профилактической операции были задействованы различные полицейские службы: миграционная, патрульно-постовая, ДПС, кинологи, оперативные подразделения", — говорится в сообщении ведомства.

Всего в рейде участвовали 500 сотрудников полиции и 200 росгвардейцев. Вместе они остановили четыре тысячи машин и проверили пять тысяч человек, в том числе почти полторы тысячи иностранцев. Результатом этого стало выявление нескольких сотен административных правонарушений, в том числе 200 нарушений миграционного законодательства. Также было возбуждено 12 уголовных дел, в основном в связи с незаконным оборотом наркотиков.

Подобные тотальные проверки на дорогах полиция Петербурга намерена проводить регулярно.

Ранее в Петербурге стало известно о планах аннулировать трудовые патенты не устроившихся на работу мигрантов.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)