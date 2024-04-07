Миграционная служба Петербурга начала аннулировать патенты нетрудоустроенных иностранцев

Петербургское управление по вопросам миграции стало отменять трудовые патенты не нашедших работу иностранцев, сообщили 7 апреля в ГУ МВД по региону. Подобная работа ведется с начала недели.

"С 1 апреля 2024 года региональное управление по вопросам миграции начало процедуру аннулирования патентов мигрантов, прибывших в регион в начале года и так и не устроившихся на работу", — говорится в распространенном петербургским главком сообщении.

В полиции отметили, что мигранты вправе получить трудовой патент, не подтверждая заранее место будущей работы. В то же время в течение двух месяцев они должны трудоустроиться и сообщить об этом в миграционную службу. Нарушителям грозит "аннулирование трудового патента со всеми вытекающими юридическими последствиями", что подразумевает возможность выдворения из страны и установление пятилетнего запрета на въезд обратно.

В полиции полагают, что часть иностранцев обзаводятся патентами, изначально не планируя трудоустраиваться. Полученные документы они якобы используют "как предлог для теневой деятельности" в России.

Ранее МВД подготовило законопроект о контроле в сфере миграции. Официальный представитель ведомства Ирина Волк перечислила вслед за этим, кого не коснутся предложенные в документе усиленные меры.

Фото: ЗАКС.Ру