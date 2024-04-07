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Новости 12:59

Миграционная служба Петербурга начала аннулировать патенты нетрудоустроенных иностранцев

фото ЗакС политика Миграционная служба Петербурга начала аннулировать патенты нетрудоустроенных иностранцев

Петербургское управление по вопросам миграции стало отменять трудовые патенты не нашедших работу иностранцев, сообщили 7 апреля в ГУ МВД по региону. Подобная работа ведется с начала недели.

"С 1 апреля 2024 года региональное управление по вопросам миграции начало процедуру аннулирования патентов мигрантов, прибывших в регион в начале года и так и не устроившихся на работу", — говорится в распространенном петербургским главком сообщении.

В полиции отметили, что мигранты вправе получить трудовой патент, не подтверждая заранее место будущей работы. В то же время в течение двух месяцев они должны трудоустроиться и сообщить об этом в миграционную службу. Нарушителям грозит "аннулирование трудового патента со всеми вытекающими юридическими последствиями", что подразумевает возможность выдворения из страны и установление пятилетнего запрета на въезд обратно.

В полиции полагают, что часть иностранцев обзаводятся патентами, изначально не планируя трудоустраиваться. Полученные документы они якобы используют "как предлог для теневой деятельности" в России.

Ранее МВД подготовило законопроект о контроле в сфере миграции. Официальный представитель ведомства Ирина Волк перечислила вслед за этим, кого не коснутся предложенные в документе усиленные меры.

Фото: ЗАКС.Ру


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