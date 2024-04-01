МВД внесло в правительство законопроект о контроле в сфере миграции

Министерство внутренних дел внесло на рассмотрение правительства законопроект о государственном контроле в сфере миграции, сообщила 1 апреля официальный представитель ведомства Ирина Волк. Инициатива касается условий пересечения границы иностранцами и лицами без гражданства, а также требований к их проживанию и пребыванию в стране.

"Закон устанавливает правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде в Россию, сокращения срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение календарного года, цифрового профиля иностранца, контролируемого режима пребывания в России отдельных категорий иностранных граждан", — написала Волк в своем Telegram-канале.

Также инициатива предусматривает усиление контроля за использующими труд иностранцев работодателями и возможность внесудебного ограничения прав нелегальных мигрантов. Кроме того, документ предполагает введение запрета госорганам и организациям, гражданам и компаниям на оказание услуг нелегалам.

Для правонарушителей и лиц, создающих угрозу безопасности России, планируется применять высылку за границу. Также в полиции намерены заниматься административным надзором за проживанием мигрантов. Ввести последний правоохранители предлагали еще в мае 2023 года.

Ранее появилась информация о том, что в России может появиться ответственное за миграционную и межнациональную политику ведомство. Предположительно, оно может оказаться в прямом подчинении у президента.

Фото: ЗАКС.Ру