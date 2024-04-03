В МВД рассказали, кого не коснутся усиленные миграционные ограничения

Представитель МВД Ирина Волк рассказала, на кого не будут распространяться усиленные миграционные ограничения в России, об этом 3 апреля Волк сообщила в своем Telegram-канале.

МВД России разработало законопроект, согласно которому временное пребывание иностранцев в России сокращается. Новый срок, согласно предложению МВД, составит не более 90 дней в течение года. Сейчас количество дней рассчитано на полгода.

Ирина Волк пояснила, что усиленные миграционные ограничения в России не будут распространяться на обладателей вида на жительство, разрешения на работу и временное проживание, патента и так далее.

Напомним, Минтруд предложил ограничить двумя годами срок действия выданных мигрантам разрешений на работу в рамках целевого набора.

Фото: ЗАКС.Ру