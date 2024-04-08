Шишкина заподозрила комблаг в приукрашивании отчета с помощью фотошопа

По крайней мере четверть фотографий из отчета комитета по благоустройству об уборки Петроградской стороны была подправлена с помощью графических редакторов, полагает глава фракции СРЗП в петербургском Заксобрании Марина Шишкина. Речь идет об изображениях, присланных ей в ответ на запрос о некачественной уборке садов и скверов.

Свое обращение к главе комблага Василию Пониделко Шишкина направила в середине марта после поступивших к ней жалоб от жителей Петроградского района. К письму она приложила список из полутора десятков "особенно проблемных" по качеству уборки зеленых зон.

На днях Шишкина получила ответ с сообщением об устранении описанных проблем. В подтверждение этого комблаг приложил фотографии уборки садов и скверов. Депутат посчитала, что снимки были сделаны "в плохом разрешении" и "с очень необычных ракурсов".

"Мои помощники вышли на контакт с жителями и проверили, все ли так благополучно, как на фотографиях? И вот, что выяснилось: как минимум в 25 % случаев уборка была проведена из рук вон плохо или не была проведена вообще", — написала Шишкина в своем Telegram-канале.

У парламентария возникли вопросы к качеству уборки Ораниенбаумского и Матвеевского садов, Лодейнопольского и Аникушинского скверов, а также сквера Фурманова. По ее мнению, при составлении отчета чиновники "навели чистоту" в том числе с помощью графического редактора.

По итогам изучения отчета Шишкина направила повторное обращение в комблаг.

Фото: Марина Шишкина / Telegram