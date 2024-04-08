"Фонтанка": Глава жилкома Зотов уходит в отставку

Председатель жилищного комитета Петербурга Олег Зотов подает в отставку, сообщила 8 апреля "Фонтанка" со ссылкой на источник в Смольном. Согласно информации издания, наступивший понедельник должен стать для чиновника последним днем на занимаемом посту.

В качестве возможного основания для ухода Зотова называют то, что он якобы не сработался с профильным вице-губернатором Евгением Разумишкиным. Предположительно, он может перейти на пост спецпредставителя губернатора, утверждает собеседник "Фонтанки". Сам Разумишкин пребывает в своей нынешней должности с сентября 2023 года.

В пресс-службе комитета отказались комментировать известия до того, как "это прокомментирует губернатор".

Зотов возглавлял жилком с осени 2021 года. До этого, с 2013 года, он руководил Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ).

Фото: ЗАКС.Ру