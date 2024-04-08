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Новости 12:19

Беглов поздравил с Днем сотрудников военных комиссариатов

фото ЗакС политика Беглов поздравил с Днем сотрудников военных комиссариатов

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников и ветеранов военных комиссариатов с профессиональным праздником, об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов заявил, что на сотрудниках военкоматов лежит ответственность за формирование военно-кадрового потенциала и укрепление обороны России, когда страна "отвечает на жесткие вызовы западного мира".

"С военных комиссариатов начинается путь наших сограждан в ряды защитников Отечества. Как территориальные органы Министерства обороны, они обеспечивают надежную связь между Вооруженными Силами и обществом, армией и народом", – сказал губернатор.

Также он отметил, что военкоматы Петербурга успешно справляются со своей работой. Он поблагодарил сотрудников за труд и вклад в воспитание молодежи. 

В конце Беглов пожелал сотрудникам военных комиссариатов крепкого здоровья, бодрости и новых успехов.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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