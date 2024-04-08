В Тихвине завершил работу оперштаб по борьбе с паводком

Оперативный штаб по мониторингу паводковой обстановки закончил свою работу в Тихвине, сообщил 8 апреля Telegram-канал администрации Ленобласти. В случае необходимости спасатели могут возобновить деятельность.

На прошлой неделе аварийно-спасательные службы работали в зоне подтопления в Тихвине. Среди прочего, они подвозили продукты пожилым людям, откачивали воду из подвалов частных домов и делали мостки из поддонов для обеспечения прохода к зданиям.

"При повторном подтоплении аварийно-спасательная служба Ленобласти готова возобновить свою работу в Тихвине", — говорится в сообщении.

В администрации Тихвинского района сообщили, что уровень воды в Тихвинке составляет 363 сантиметра, домов в зоне подтопления не осталось.

На прошлой неделе в зоне подтопления оказались более 230 человек. Среди прочего, вода подтопила и монастырь XVI века.

Фото: Админка Ленобласти / Telegram