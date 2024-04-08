В ЛДПР предложили пожизненно запретить въезд в Россию иностранцам с судимостью

Члены фракции ЛДПР в Госдуме предложили ужесточить миграционное законодательство, установив пожизненный запрет на въезд в Россию иностранцам с судимостью. Документ опубликован 8 апреля в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы проекта указывают, что сейчас законодательством установлена возможность вынесения решения о нежелательности пребывания иностранца в России. В зависимости от степени тяжести совершенного преступления срок действия запрета на пересечение границы может составлять от трех до 10 лет. Срок действия запрета на въезд для депортированных иностранцев составляет пять лет, в случае неоднократного решения он может быть удвоен.

По мнению депутатов, существующие правила недостаточно жестоки. Либерал-демократы предложили ввести бессрочный запрет на въезд в страну для всех иностранцев с судимостью, в том числе со снятой и погашенной.

"Законопроектом предлагается установить пожизненный запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим как неснятую или непогашенную, так и снятую и погашенную судимость за совершение всех категорий преступления: небольшой и средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Ранее петербургская полиция отчиталась о проверке почти полутора тысяч иностранцев в ходе масштабного рейда на дорогах у въездов в город. В результате удалось выявить около 200 нарушений миграционного законодательства.

Фото: ЗАКС.Ру