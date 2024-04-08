Защита Макаревича* обратилась во "ВКонтакте" с целью выяснить, кто ведет страницу от его имени

Адвокат музыканта Андрея Макаревича* заявил в Таганском суде Москвы, что его подзащитный не ведет аккаунт во "ВКонтакте", из-за постов в котором на него составили протокол о несоблюдении законодательства об иноагентах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Защита обратилась к администрации социальной сети с целью выяснить, кто в действительности занимается публикациями на странице.

"Защитой направлен запрос в администрацию VK для выяснения личности человека, который ведет эту страницу под названием "Андрей Макаревич"*", — передает слова адвоката ТАСС.

Как сообщается, ранее на Макаревича* составили протокол из-за пяти постов во "ВКонтакте" без плашки о статусе иноагента. Исполнителю грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Суд отложил заседание до 13 мая, чтобы дать время защите на получение ответа от "ВКонтакте".

*Минюст внес Андрея Макаревича в единый реестр иноагентов

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