Идея увеличить штрафы за порчу паспортов не нашла поддержки в правительстве

Российское правительство не поддержало инициативу об увеличении штрафов за умышленную порчу паспорта (ст. 19.16 КоАП РФ), передает 8 апреля ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина. Автором предложенных поправок выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия").

Сейчас за умышленную порчу паспорта россиянина ждет штраф в размере от 100 до 300 рублей. Толстой предложил повысить верхнюю планку взыскания до одной тысячи рублей. Если же повреждение документа происходит публично, в том числе через интернет, размер штрафа может быть увеличен до 10-30 тысяч рублей, предложил депутат.

В кабмине инициативу не поддержали. По мнению чиновников, автор проекта не предоставил анализ правоприменительной практики и данные статистики, свидетельствующие о распространенности подобного вида правонарушения. Помимо этого, в отзыве высказывается точка зрения, что публичное уничтожение паспорта "с целью возбуждения ненависти или вражды по отношению к российским гражданам и стране в целом" и без того подпадает под действие статьи о публичном возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.31 КоАП РФ).

Также кабмин не поддержал законопроект о наказании "серийных доносчиков".

Фото: ЗАКС.Ру