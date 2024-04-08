Правительство не поддержало законопроект о "серийных доносчиках"

Законопроект о наказании "серийных доносчиков" не нашел понимания со стороны российского правительства, сообщило 8 апреля РИА "Новости" со ссылкой на проект отзыва кабмина. Авторство инициативы принадлежит членам фракции "Новые люди" в Государственной думе.

В тексте отзыва говорится, что законопроект входит в противоречие с Конституцией, в соответствии с которой гражданам гарантировано право обращаться в государственные органы и органы местного самоуправления. Помимо этого, закон "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ" прямо запрещает преследование граждан в связи с их обращениями.

В правительстве уточнили, что существующее законодательство и без того предусматривает наказание за злоупотребление правом обращения в госорганы и, в частности, за указание заведомо ложных сведений.

"Вводимое законопроектом регулирование создает прямые риски нарушения конституционных прав граждан и противоречит законодательству РФ", — говорится в отзыве. В связи с этим кабмин счел нужным не поддерживать инициативу.

"Новые люди" направили законопроект на отзыв в правительство в начале февраля. Инициативу комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который поведал о неведении касательно массового доносительства в России.

Фото: ЗАКС.Ру