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Новости 15:18

Из школы на улице Оптиков эвакуировали учеников

фото ЗакС политика Из школы на улице Оптиков эвакуировали учеников

В Приморском районе Петербурга начало учебной недели в школе №540 на улице Оптиков началось с эвакуации, об этом 8 апреля пишет "Фонтанка.ру".

Эвакуация учащихся была организована почти под конец учебного дня. В администрации района рассказали, что прерывание уроков связано с поступившим сообщением о минировании. 

В школе работают сотрудники правоохранительных органов. Сами ученики не остались ждать окончания проверки на улице, а были размещены в соседней школе №630. 

Напомним, что в субботу, 6 апреля, правоохранительные органы осмотрели 153 здания из-за сообщений о минировании. 

Фото: ЗАКС.Ру


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