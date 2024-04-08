Из школы на улице Оптиков эвакуировали учеников

В Приморском районе Петербурга начало учебной недели в школе №540 на улице Оптиков началось с эвакуации, об этом 8 апреля пишет "Фонтанка.ру".

Эвакуация учащихся была организована почти под конец учебного дня. В администрации района рассказали, что прерывание уроков связано с поступившим сообщением о минировании.

В школе работают сотрудники правоохранительных органов. Сами ученики не остались ждать окончания проверки на улице, а были размещены в соседней школе №630.

Напомним, что в субботу, 6 апреля, правоохранительные органы осмотрели 153 здания из-за сообщений о минировании.

Фото: ЗАКС.Ру