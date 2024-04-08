После теракта в "Крокусе" девять детей остались сиротами

Девять детей из шести семей остались без родителей после теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", об этом 8 апреля рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что девять детей остались сиротами после трагедии, сейчас им уделено особое внимание. Она отметила, что, к счастью, у них были родные, которые стали опекунами.

Также, по ее словам, она остается на связи с семьями, где дети оказались в такой ситуации, и, если потребуется поддержка, она ее окажет.

Напомним, что ранее Мария Львова-Белова рассказала, что количество погибших детей в "Крокусе", увеличилось до шести.

Фото: пресс-служба МЧС России