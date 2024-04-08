Алексей Пивоваров* получил штраф за отсутствие маркировки иноагента

Пресненский районный суд Москвы оштрафовал журналиста и медиаменеджера Алексея Пивоварова* за отсутствие маркировки иноагента в публикации (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщил 8 апреля Telegram-канал "Осторожно, новости". Сумма взыскания оказалась минимальной из возможных.

Суд оштрафовал Пивоварова* на 30 тысяч рублей. Это минимальное наказание для физлиц за подобное правонарушение, максимальное подразумевает штраф в размере 50 тысяч рублей.

Суть претензий к Пивоварову* заключалась в отсутствии плашки иноагента в опросе, размещенном в его Telegram-канале. Защита пыталась доказать, что особенности мессенджера не позволяют прикрепить к опросу текст с маркировкой. Как передает "Осторожно, новости", Роскомнадзоре это оставили без внимания, заявив, что плашки иноагента должны стоять во всех распространяемых материалах.

Ранее Пивоваров* заявил, что отказывается от прав на свой новостной Telegram-канал в связи с вступлением в силу запрета рекламы у иноагентов. После этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков пообещал заняться доработкой нормы.

*Минюст внес Алексея Пивоварова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру