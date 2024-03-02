Даванков пообещал доработку закона о запрете рекламы у иноагентов

Закон о запрете рекламы у иноагентов нуждается в доработке, полагает вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты Владислав Даванков. Своими соображениями на этот счет он поделился 2 марта в связи с отказом журналиста Алексея Пивоварова* от прав на свой новостной канал.

"Когда принимали закон об иноагентах, авторы говорили, что это просто информирование, и никто не собирается поражать иноагентов в правах. Мы видим совершенно обратное. Закон пора доработать и уточнить", — написал Даванков в своем Telegram-канале.

Политик уточнил, что в изменениях нуждаются, в первую очередь, положения о критериях признания иностранным агентом и о возможности лишения этого статуса. В связи с этим он пообещал заниматься вопросом изменения закона.

В своем посте Даванков также указал на сокращение количества "качественных, объективных СМИ" и высказал негативное отношение к попыткам ущемления свободы слова. "Лично я считаю так: пусть журналисты пишут обо мне что хотят, критикуют и ругают по делу — главное, чтобы никто не мешал им делать свою работу", — добавил он.

Ранее Пивоваров* заявил, что передает редакции юридические права и управление своим новостным каналом. Причиной этого он назвал принятый Госдумой в третьем чтении закон о запрете рекламы у иноагентов. По словам журналиста, ему пришлось уволить ряд сотрудников из-за нехватки средств на зарплаты.

*Минюст внес Алексея Пивоварова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру