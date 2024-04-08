Дефицит бюджета за три месяца оказался в три раза меньше прошлогодних значений

По итогам I квартала 2024 года доходы российского бюджета составили 8,719 триллиона рублей, следует из опубликованных 8 апреля предварительных данных Министерства финансов. Расходы при этом оказались на уровне 9,326 триллиона рублей, а дефицит — на уровне 607 миллиардов рублей.

По предварительной оценке, доходы бюджета за три месяца оказались на 53,5 % выше, чем за аналогичный период прошлого года. В тот раз ведомство отчитывалось о поступлении в казну 5,679 триллиона рублей.

Нефтегазовые доходы выросли на 79,1 % относительно предыдущего года. Причиной этого стало подорожание российской нефти вкупе с "единовременным поступлением в феврале доплаты по НДПИ на нефть за IV квартал 2023 года", отметили в Минфине. Рост ненефтегазовых доходов составил 43,2 %.

Что касается расходов, то за год они выросли на 20,1 %. В январе-марте 2023 года они составили 7,765 триллиона рублей.

Дефицит бюджета уменьшился на 1,479 триллиона рублей — в прошлом году он составил 2,086 триллиона рублей.

Согласно оценкам Минфина, по итогам первых двух месяцев года дефицит бюджета немного не дотянул до полутора триллионов рублей.

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