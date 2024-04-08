ПМЭФ-2024 посетит глава Республики Сербской Милорад Додик

Глава Республики Сербской Милорад Додик посетит Петербургский международный экономический форум в 2024 году, об этом 8 апреля пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала "Россия-24".

Также он отметил, что в конце апреля приедет на XII Международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Она пройдет с 23 по 25 апреля.

"Я буду на этом форуме по безопасности, приму активное участие в его работе", – сказал Додик.

Также он отметил, что собирается на ПМЭФ-2024 и встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Додик рассказал, что едет на форум, так как на нем можно ознакомиться с мировыми достижениями.



Напомним, Республика Сербская - это одно из трех образований Боснии и Герцеговины со столицей в Баня-Лука. Она существует с 1992 года и в виду ограниченного международного статуса реализует свои интересы посредством органов власти БиГ.

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