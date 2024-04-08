В Выборгском районе обнаружили крысиное логово у детского сада

В Выборгском районе Петербурга заметили огромное количество крыс рядом с детским садом и трансформаторной подстанцией, об этом 8 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на местных жителей.

По словам петербуржцев, крысиное логово обитает на Светлановском проспекте. Их дом находится, по предположениям жителей, на подстанции, однако они бегают и на ближайшей территории, например, у детского сада.

Также они рассказали, что обращались с этим вопросом в соответствующие инстанции, однако это пока не дало результатов. Некоторые из местных жителей рассказывают, что крысы также оккупировали мусорные площадки, откуда берут себе пропитание.

Однако, несмотря на их распространенность по всей территории, больше всего грызунов, по их словам, именно у подстанции.

Напомним, что в 2023 году в Петербурге увеличилось количество территорий, захваченных грызунами, об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Фото: unsplash.com